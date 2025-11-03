Kadının evlenerek kocasının soyadını almasını öngören hükmü iptal eden Anayasa Mahkemesi’nin önüne bu kez “evlenen kadının kaydının kocasının hanesine taşınması” düzenlemesi geldi.

Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 23. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Evlenen kadının kaydı kocasının hanesine taşınır. Kocası ölen kadın yeniden evlenmedikçe ölen kocasının aile kütüğünde kalır. Ancak dilerse babasının kütüğüne dönebilir” hükmünün iptali istemiyle yapılan başvuru, 6 Kasım’da Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun ilk inceleme gündemine alındı.

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRILIK İDDİASI

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, baktığı bir davada söz konusu hükmün Anayasa’daki eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluyla başvurdu. Mahkeme, düzenlemenin kadın ve erkek arasında evlilik sonrası nüfus kaydı yönünden farklı muamele oluşturduğunu belirterek, kuralın iptal edilmesi gerektiği görüşünü bildirdi.

Yüksek Mahkeme, başvuruda bir eksiklik tespit edilmezse, düzenlemenin iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşecek.

‘SOYADI’ KARARININ DEVAMI NİTELİĞİNDE

Anayasa Mahkemesi, kısa süre önce kadının evlenince kocasının soyadını almasını zorunlu kılan Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesini iptal etmişti. O kararda, “erkek evlenmeden önceki soyadını evlendikten sonra da tek başına kullanabildiği halde, kadın yalnızca kocasının soyadının önünde kullanabiliyor” denilerek, eşler arasında cinsiyet temelinde farklı muamele yapıldığı vurgulanmıştı.

Şimdi önüne gelen kütük düzenlemesi davası da kadınların evlilik sonrası kimlik ve nüfus kaydı üzerindeki statüsünün yeniden şekillenmesi açısından “soyadı” kararıyla benzer bir nitelik taşıdığı ifade ediliyor.