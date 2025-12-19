Türkiye'de soyadı değişikliği son yıllarda ciddi artışlar göstermeye başladı. Anlamları nedeniyle kimi zaman rahatsızlık veren bu soyadları, günlük yaşamda da olumsuz çağrışımlara neden oluyor. Ayrıca kişiler, soyadlarının kültürel ve tarihsel bağlamda yanlış anlaşılmalara yol açtığını düşünüyor.

İŞTE EN ÇOK DEĞİŞTİRİLEN SOYADLARI

10) KÖR

9) ÇIPLAK

8) ÇÜRÜK

7) KARABAŞ

6) DELİ

5) ÇAKAL

4) COŞKUN

3) SATILMIŞ

2) KOYUN

1) TOP

Uzmanlar, soyadı değişiklileri için temelinde kişisel ve sosyal etkenler olduğunu ifade ediyor.