Polis memuru Melih Okan Keskin’in darbedilerek öldürülmesinin ardından TÜVTÜRK araç muayene istasyonları hem vatandaşların gördüğü kötü muameleyle hem de yüksek fiyatlarla tartışılıyor. TÜVTÜRK 2017’den bu yana araç muayene fiyatlarına yüzde 886’lık zam yaparken, şirketin özelleştirmeden bu yana elde ettiği gelirler de tartışma konusu oldu.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, TBMM’de yaptığı konuşmada şirket hakkında binlerce şikayet olduğunu söyleyerek “Araç muayene özelleştirmesi 2007’de TÜVTÜRK’e 20 yıllığına 552 milyon dolara verildi. TÜVTÜRK bu dönemde tam 25 milyar dolar kazandı” açıklamasını yaptı.

‘DENETİM YOK’

İngiltere ve Türkiye’deki fiyatları karşılaştıran Çömez, “İngiltere’de araç muayenesi 30 pound, yani 1.800 TL. İngiltere’de asgari ücret 120 bin TL. TÜVTÜRK’ün soygun düzeninde ise araç muayeneleri 4 bin-4 bin 500 TL bandında” diye konuştu. Çömez, TÜVTÜRK’ün 2026’da 45 milyar liralık ciro elde edileceğini savunarak “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bütçesi ise 36 milyar TL. Şirketi denetleyen yok” eleştirilerinde bulundu.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ise “Muayeneden geçmesi imkansız ağır kusurlu araçları rüşvetle onaylayan bir şebeke ortaya çıktı. TÜVTÜRK’te yaşanan skandallar ile ilgili işlem başlatıldı mı” diye sordu.

Doğan Bekin

Rüşvet iddiaları Bakana soruldu

Doğan Bekin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde “TÜVTÜRK istasyonlarında sistem arızaları, uzun kuyruklar, rüşvet iddiaları ve güvenlik skandalları yaşanıyor” dedi.