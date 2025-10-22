Adana’nın Seyhan ilçesinde, 10 Mart 2022 tarihinde bir iş yerinden 1 milyon lira değerinde altın, para ve ziynet eşyası içeren çelik kasayı çalan üç şüpheliden biri, hırsızlık sırasında sokaktaki başka bir iş yerinin önüne tuvaletini yaptı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli Ferhat K.’nin (22) dışkısında yapılan DNA analizi sayesinde kimliği belirlendi.

Olay, Ova Mahallesi’nde saat 01.30 sıralarında gerçekleşti. Şüpheliler yüzlerini atkı, bere ve kapüşonla gizleyerek el arabasıyla iş yerinin önüne geldi. Otomatik kepengi kırarak içeri giren şahıslar, çelik kasayı ve iş yerindeki bazı motor ile malzemeleri çaldı. Kaçış sırasında birinin tuvaletini yapması, polis ekiplerinin şüpheliyi tespit etmesinde kritik rol oynadı.

DIŞKISI İNCELEMEYE ALINDI

İş yeri sahibi Berkay L., ertesi sabah iş yerini açtığında hırsızlığı fark ederek durumu polise bildirdi. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri olay yerinde parmak izi çalışmasının yanı sıra şüphelinin dışkısını incelemeye aldı. Yapılan DNA analizinin ardından dışkının Ferhat K.’ye ait olduğu tespit edildi.

BAĞIRSAKLARI RAHATSIZ OLDUĞU İÇİN TUVALETİNİ YAPMIŞ

Polisin belirlediği adrese operasyon düzenlenerek yakalanan Ferhat K., emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Şüpheli, hırsızlık sırasında bağırsaklarının rahatsız olduğunu, bu nedenle dayanamayarak tuvaletini yaptığını söyledi. Ferhat K.’nin verdiği bilgiler doğrultusunda diğer şüpheliler Yunus E. ve Mehmet A. da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olay, Türkiye’de kriminal delillerin suçluların tespitinde nasıl kritik rol oynayabileceğini bir kez daha gösterdi.