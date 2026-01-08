Yaklaşık 147 milyon lira değerindeki altın ve gümüşlerin çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, adliye emaneti sorumlusu Erdal Timurtaş’ın soygunun ardından eşiyle birlikte yurt dışına kaçtığı, ancak arkasında Ağrı bağlantılı organize bir yapı bulunduğu belirlendi.

(Erdal Timurtaş)

OTO GALERİ KURULMUŞ

Haberler.com'da yer alan habere göre savcılık ve emniyet birimlerinin incelemelerinde, çalınan altın ve gümüşlerin bir bölümünün kuyumcularda eritilerek paraya çevrildiği, bu paralarla lüks araçlar satın alındığı ve kara para aklama amacıyla oto galeri kurulduğu tespit edildi.

12 ARAÇLIK KONVOY

Değerli madenlerin ve bozdurulan euroların, özel korumalar eşliğinde 12 araçlık konvoyla İstanbul’dan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine götürüldüğü belirlendi.

Soruşturmada soygunun organizatörleri olarak Muhammet Seferoğulları, Muhammed Efe ve Metin Soner’in öne çıktığı, bu isimlerin hem dağıtım hem de para trafiğini yönettiği kaydedildi.

(Muhammet Seferoğulları)

AĞRI'DAKİ KUYUMCUDA ELDEN ÇIKARILMAYA ÇALIŞILIYOR

Doğubayazıt’ta aşiret üyelerinin otellerde ağırlandığı, bozdurulamayan altınların ise burada faaliyet gösteren bir kuyumcuda elden çıkarılmaya devam edildiği belirlendi.

Operasyonlarda yalnızca 9 gram altın ele geçirilebilirken, çok sayıda araç ve mal varlığına el konuldu. Firari durumdaki organizatörlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, tüm şüphelilerin mal varlıkları donduruldu.