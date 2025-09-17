İsrail, Filistinlinin bulunduğu Gazze’nin kuzeyini zorla boşaltmak istiyor. Ordu sözcüsü Avichay Adraee, Filistinlilerin sahil boyunca uzanan Raşid Caddesi üzerinden güneye doğru göç etmelerini istedi. Adraee, kent sakinlerinin yüzde 40’ından fazlasını sürgün ettiklerini söyledi. İsrail’in patlayıcı yüklü zırhlı araçları Filistinlileri göçe zorlamak için Gazze’ye girdi. BM verilerine göre İsrail’in işgali başlamadan önce Gazze kentinde 1 milyon Filistinli yaşıyordu.

Son birkaç günde insani yardım grupları, yaklaşık 70 bin kişinin güneye, daha çok Deyr el Balah ve Han Yunus’a doğru gittiğini belirtti. Son birkaç aylık veriye göre ise 150 bin civarında Filistinli kuzeyden güneye doğru hareket etti. UNICEF, “700 günden fazla süren amansız çatışmaların etkisiyle hırpalanmış ve travmatize olmuş yaklaşık yarım milyon çocuğun bir cehennemden kaçıp başka bir cehenneme gitmesini beklemek insanlık dışıdır” açıklamasında bulundu.

Trump’tan ‘Rehine’ çıkışı

Gazze’de tutulan İsrailli rehinelerin aileleri, işgal saldırısı sonrası açıklama yaptı. Başbakan Netanyahu’nun rehineleri kurban etmeyi seçtiğini belirtti. Hamas, “Rehinelerin kaderi, terörist Netanyahu’nun elinde” açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Trump ise operasyona dair fazla bilgisinin olmadığını söyleyerek Hamas’a mesaj gönderdi. Rehinelerin bırakılmasını isteyen Trump, “Onları kalkan yaparlarsa başları belaya girer” dedi.

Bu kez ‘Evden kaçış’ var

SÖZCÜ, Gazzelilerin geçen ocakta kentin kuzeyindeki evlerine dönüşünü böyle haber yaptı. Onlar şimdi hayatta kalmak için yeniden göç yolunda.

BM’den tarihi rapor soykırım belgelendi

İsrail’in Gazze’ye kara harekatını başlatmasıyla aynı saatlerde Birleşmiş Milletler İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu raporu açıklandı.

Raporda, İsrail’in 1948 Soykırım Sözleşmesi’nde belirtilen 5 soykırım eyleminden 4’ünü gerçekleştirdiği belirtildi. Bunlar arasında katliam, fiziksel veya psikolojik zarar, Filistinlilerin yok edilmesi ve doğumları engellemek yer alıyor.

Bir bilinmeze gidiş!

Savaşın başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana onlarca kez göç etmek zorunda kalan Gazzeliler, bitkin ve çaresiz olduklarını anlattı. Çocuklarıyla güneye göç eden bir baba, “Bir ölümden başka bir ölüme koşuyoruz” dedi. AA’nın bu fotoğrafı Gazzelilerin yaşadığı zorluğun simgesi oldu.