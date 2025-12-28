Eski İçişleri Bakanı ve AKP Milletvekili Süleyman Soylu’nun kurucusu olduğu aile şirketi Engin Sigorta, sermaye artırımına gitti.

Ticaret Sicil Gazetesi’ne Cuma günü işlenen kayda göre “Engin Sigorta Acentelik Hizmetleri Limited Şirketi”nin sermayesi 40 milyon TL’ye yükseltildi.

BirGün'den Okan Yücel'in haberine göre; şirketin hisselerinin sahipleri Süleyman Soylu’nun eşi Hamdiye Soylu ve oğlu Engin Levent Soylu.

SOYLU HİSSELERİNİ DEVRETMİŞTİ

Şirketin sermayesi 2018 yılında 150 bin TL’den 1,3 milyon TL’ye yükseltilmişti. Mayıs 2022’de Süleyman Soylu, şirketteki hisselerini çocuklarına devrederek şirket yönetiminden çekilmişti.

Şirket, "Engin Sigorta Aracılık Hizmetleri" adıyla 1996 yılında kurulmuştu. 28 Aralık 2023’te yapılan bildirime göre şirketin sermayesi 15 milyon TL’ye yükseltilmişti.

Süleyman Soylu ve oğlu Engin Soylu, Ocak 2021’de Esigortan adıyla başka bir sigorta şirketi daha kurmuşlardı. Süleyman Soylu, bu şirketteki hisselerini de 2022’de çocuklarına devretmişti.

"EN SEVDİĞİM SES YAZICIDAN ÇIKAN CIRT CIRT SES..."

Soylu, Sedat Peker’in kendisi ve sigorta şirketiyle ilgili iddialarına yanıt vermek için 2021’de çıktığı bir televizyon programında "Hayatta en çok sevdiğim ses, sigorta ofisimdeki poliçe basan yazıcıdan çıkan cırt cırt ses" ifadelerini kullanmıştı.