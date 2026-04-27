Görev Yaptığı dönemde, kriminal eski Vali Tuncay Sonel’i aklayıcı şekilde açıklamalarda bulunduğu Meclis tutanaklarına geçen eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisiyle ilgili haberleri hedef aldı. Soylu, söz konusu haberlerin “iftira ve çarpıtma” içerdiğini ileri sürdü.

Muhalif yayın organlarını koordineli hareket etmekle suçlayan Soylu, “Neredeyse muhalif tüm yayın organlarının aynı cümlelerle tek bir merkezden koordine ettikleri belli olan sipariş haberler” ifadesini kullanan Soylu, yıllardır kendisine yönelik iftira kampanyası yürütüldüğünü öne sürdü.

Soylu, “Bu soruşturma; sadece kastedenler ve örtbas edenler açısından değil, varsa ihmal edilmiş her bir nokta bakımından da ucu nereye kadar giderse gitsin kararlılıkla yürütülmelidir” dedi.