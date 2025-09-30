Yerel sivil toplum örgütü 'Moms for Liberty'nin Yolo County bölgesi başkanı Beth Bourne, Davis Joint Unified Okul Kurulu toplantısına katılarak politika değişikliğini protesto etti.

"SİZE NASIL GÖRÜNDÜĞÜNÜ GÖSTERECEĞİM" DEDİ...

New York Post'ta yer alan habere göre Bourne, söz alarak "Ben bu okul bölgesinde bir veliyim. Çocuklarımız beden eğitimi için soyunma odasında soyunmak zorunda kalıyor. Size bunun nasıl göründüğünü göstereceğim" diyerek kıyafetlerini çıkarıp bikinisiyle kaldı.

Ardından, "Bu okul bölgesi şu anda çocukların trans kimliklerine göre hangi tuvaleti kullanacaklarına kendilerinin karar vermesine izin veriyor" sözleriyle konuşmasına devam etmek istediği sırada kurul üyeleri tarafından yapılan uyarılarla kürsüden indirildi.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜM ENGELLENİYOR"

Bourne ise tekrar söz alıp konuşmasının kesilmesine tepki göstererek, "Yorumlarımı bitirmem lazım. Birinci Anayasa Değişikliği kapsamındaki ifade özgürlüğümü ihlal ediyorsunuz" dedi.

Toplantıya kısa süreli verilen aranın ardından başlayan yeni oturumda Bourne konuşmasına devam etti, fakat tekrar bikiniyle soyunmaya kalkışınca kurul bu kez yarım saatlik bir ara daha verdi.

"SOYUNMA ODASINDA NASIL RAHAT EDECEKLER?"

Bourne, CBS News'e yaptığı açıklamada üç yıldır her ay bu konuyu gündeme getirmek için toplantılara katıldığını, fakat bu kez mesajını güçlü şekilde iletmek için daha radikal bir yöntem denediğini söyledi:

"Ben 50 yaşında bir kadınım ve yetişkinler bile beni böyle görmeye rahatsız oluyorsa, genç kızlardan soyunma odalarında rahat hissetmeleri nasıl beklenebilir? Ortaya iyi bir bakış açısı koyduğumu düşünüyorum."

Öte yandan okul kurulu üyesi Cecilia Escamilla-Greenwald, ikinci aradan sonra polisin çağrıldığını ve konuyla ilgili hukuki adımların değerlendirildiğini açıkladı:

"Kurul önüne gelen herhangi bir kişinin bu şekilde davranması kesinlikle uygunsuz. Bu tür durumlarda nasıl hareket etmemiz gerektiğini görüşeceğiz."