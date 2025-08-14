Sözcü IT ekipleri siber saldırıları savuşturmak için büyük çaba gösterse de özellikle akşam saatlerinde yoğunlaşan saldırılar nedeniyle kısa süreli de olsa sozcu.com.tr'ye erişim sorunları yaşanıyor.

Siber saldırıların hedeflerinin günde 4 milyonu aşkın ziyaret alan sozcu.com.tr’yi susturmak, bunu yapamayınca da zaman zaman da olsa Türk internet okuru ile bağlantısını kesmek olduğu anlaşılıyor.

Biz kararlıyız, en ufak bir yılgınlığa yer yok. Türk okurunu sozcu.com.tr’den mahrum bırakamayacaklar!

Siz de karanlık dünyanın siber korsanları ile savaşımızda bize destek olun. Hata bildirimi aldığınızda iletin, yılmayın, vazgeçmeyin, sozcu.com.tr’ye girmeye devam edin. El ele, omuz omuza hep birlikte bu saldırıları da püskürteceğiz. Gerçekleri gizlemeyi başaramayacaksınız