Üç kez idari hakimlik sınavına giren ve 14 bin kişi arasından 2 kez Türkiye biricisi olan ancak Komisyon Başkanının AKP’li olduğu heyet tarafından elenen Emre Pişiren’i, AKP Meclis’e davet etti.

Hakim adayı olan yeğenini kura çekimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanıştıran AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin SÖZCÜ’nün haberinin ardından Pişiren’e mesaj gönderip Meclis’e davet etti. Pişiren ile Zengin önümüzdeki hafta TBMM’de buluşacak.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Pişiren, hayalini kurduğu idari hâkimlik mesleğinde mülakat duvarına çarptı.

“EMRE’CİM..”

Dramını SÖZCÜ gündeme getirdi “Mülakat kurbanı Emre size selam versin” manşetiyle yankı yarattı. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, SÖZCÜ’nün haberinin ardından harekete geçerek, Emre’ye ulaştı ve “Emre’cim… Gazete manşetleri üzerinden ilettiğin görüşme talebin üzerine ben de buradan, kamuya açık bir şekilde, seni önümüzdeki hafta, TBMM’ye davet ediyorum” dedi. Pişiren de davete katılacağını söyledi. Zengin, “Hafta için Emre’yi Meclis’e davet ettim. Ben mülakata karşı olduğumu her fırsatta dile getiriyorum. Geçen hafta Milli Eğitim bütçe görüşmelerinde de bunu belirttim’’ dedi.