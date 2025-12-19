SÖZCÜ, Zonguldak’ta devlete ait Karadon, Kozlu ve Üzülmez maden ocaklarında hayati tehlike oluştuğuna ilişkin müfettiş raporlarına Çalışma Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından resmi yazıyla son verildiğini ortaya çıkardı. Sümenaltı edilen raporlarda madenlerde işçi hayatını tehlikeye düşürecek nitelikte 5 hayati ihmal olduğunu da gündeme getiren SÖZCÜ’nün haberleri Türk-İş’i harekete geçirdi.

‘ÇALIŞTIRAMAZSINIZ’

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Çalışma Bakanlığı’na yazı yazıp bilgi istedi, “Aksi halde işçileri çalıştıramazsınız” uyarısında bulundu. Atalay, bu haberlerden sonra belge ve müfettiş raporlarının ayrıntılarından bilgi sahibi olduklarını belirterek, “Çok iyi bir iş yaptınız, işçinin dualarını aldınız” dedi.

Enerji ve Çalışma bakanlıklarını uyaran Atalay şunları söyledi: “Zonguldak sendika başkanımız bir ay evvel geldi, ‘Başkanım bir şeyler duyuyoruz ama elimizde belge yok. Müfettişlerin bir raporu var’ dedi. Bakanlara sesleniyorum. 21 Kasım’da Zonguldak’ta örgütlü sendika bakanlığa yazıyor, ‘İş kazasıyla ilgili müfettiş raporu var deniyor. Bunu ortaya çıkartın.’ SÖZCÜ iyi bir habercilik yaptı, o belgeyi ortaya çıkardı.”