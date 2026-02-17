Selimiye Camii, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” dediği 450 yıllık yapıda 2021’de başlayan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Cami, yarın akşam kılınacak Ramazan ayının ilk teravih namazıyla ibadete açılacak.

Hazire bölümünde ise çalışmalar sürerken, çini temizliği ve çevre düzenlemesi restorasyonun son aşamalarını oluşturuyor.

Restorasyon sürecinde hat yazıları ve ana kubbede yapılması planlanan değişiklikler büyük tartışmalara neden olmuştu.

TUHAF BİR DESEN

Kubbedeki desenler aslından uzak, uzmanların “tuhaf” bulduğu bir şekle dönüştürülecekti. SÖZCÜ sürecin ısrarla takipçisi oldu, tarihçilerin ve uzmanların görüşlerini alarak kubbenin aslı gibi kalması gerektiğini yazmıştı. Kamuoyu tepkisi de oluşunca dava açılmış ve çalışmalar mahkeme kararıyla durdurulmuştu. Vakıflar Genel Müdürlüğü durdurmaya itiraz etti ama kabul edilmedi. Ayrıca TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından da projeye dava açılmıştı.

Nihayet zor da olsa nihayet aklıselim galip geldi. Yarın açılacak camide kubbeye hiç dokunulmadı özgün karakteri korundu.

AZ DAHA KOCA SİNAN’IN KEMİKLERİ SIZLAYACAKTI

450 yıllık Mimar Sinan estetiğini beğenmeyenler aslına hiç benzemeyen bir desen seçti. Ancak kamuoyu kabul etmedi, sesini yükseltti.