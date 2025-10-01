Elazığ Belediyesi'nde düzenlenen Ekim ayı meclis toplantısını takip eden Sözcü Muhabiri Evren Demirbaş, toplantının ardından yumruklu saldırıya uğradı.

Elazığ Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Meclis toplantısını takip eden Sözcü Muhabiri Evren Demirbaş, toplantının ardından belediye binası önünde kimliği henüz belirsiz şüphelilerin yumruklu saldırısına uğradı. Demirbaş, çevredeki vatandaşların araya girmesi ile saldırıyı birkaç yumruk darbesiyle atlatırken, saldırganlar olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Olay sonrası Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulunan Demirbaş, AKP'li Elazığ Belediyesi'nin düzenlediği ihalelerdeki usulsüzlükleri ve AKP Elazığ İl Teşkilatı'nda istifa depremine neden olan uyuşturucu görüntülerini gündeme getirdiği için ölüm tehditlerini aldığına dikkat çekti. Demirbaş, bu saldırıların kendisi yıldıramayacağını belirterek "Ben gerçekleri yazmaya ve söylemeye devam edeceğim. Benim başıma daha önce silahta dayamışlardı ama ben gerçekleri söylemekten ve yazmaktan vazgeçmedim. Yine vazgeçmeyeceğim." dedi.