SÖZCÜ yazarı Naim Babüroğlu’nun babası Mehmet Babüroğlu hayata gözlerini yumdu. Babüroğlu acı haberi sosyal medya hesabından şöyle duyurdu: “Canım babamı kaybettik…Hayatı boyunca bize onuru, dürüstlüğü, doğruluğu, çalışkanlığı öğretti. Yokluklar içinde bizi yetiştirdi. Ve sonunda gözümden yüreğime aktı… Bir çınarın hüzünlü vedası…” Hatay’ın Defne-Çekmece Mahallesi sakini, 60 yıllık esnaf Mehmet Babüroğlu, tüm Antakyalıların sevdiği bir isimdi. Merhumun cenazesi dün Antakya Mezarlık kompleksinden alınarak, törenin ardından Çekmece Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verildi. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.