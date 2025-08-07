İddialara göre; Karaman Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı olan Başyayla Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü S.B., devlet koruması altında olan ve koruyucu aile yanında kalan bir genç kıza tacizde bulundu. Aile ortamında büyüyen ve müdürün tacizine maruz kalan genç kız suç duyurusunda bulundu. Taciz iddialarının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Olayla ilgili olarak idari ve adli soruşturma başlatıldı ve S.B., geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.

NAZLIAKA MÜDÜR YARDIMCISIYLA GÖRÜŞTÜ

SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği haberin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Karaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Servet Türegün ile görüştü. Nazlıaka, görüşmenin ardından yazılı açıklama yaptı.

TACİZİ, ‘KIZ ZATEN REŞİT ÇIKTI’ DİYEREK SAVUNDU

Müdür Yardımcısı Türegen’in tacize ilişkin skandal bir savunma yaptığını kaydeden Nazlıaka, şu ifadelere yer verdi: "Daha da vahimi, Karaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Servet Türegün ile yaptığım görüşmede bu vahşet, ‘zaten çocuk da reşit çıktı’ denilerek meşrulaştırılmak istenmiştir. Buradan o müdür yardımcısına ve onun gibi düşünen herkese açıkça sesleniyoruz: Reşit olmak, istismarın bahanesi olamaz! Reşit olmak, bir kamu görevlisinin cinsel tacizine maruz kalmayı meşrulaştırmaz! Devletin görevi, reşit ya da değil; her bireyi, özellikle de çocukları ve gençleri şiddetten, istismardan ve her türden hak ihlalinden korumaktır." SORUŞTURMA BAŞLATILDI SÖZCÜ’ye ulaşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri tacize uğrayan genç kız için ‘zaten yaşı da reşit çıktı’ diyen Karaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Servet Türegün hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.