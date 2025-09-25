Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için gittiği New York’un sokaklarında, “Free İmamoğlu” yazılı bir kamyon dolaştı. “Türkiye’deki siyasi tutuklulara özgürlük”, “İmamoğlu’na özgürlük” ve “Hak, hukuk, adalet” ifadelerinin yer aldığı kamyonların Erdoğan’ın ziyaretine denk gelen günlerde şehirde tur attığı görüldü. Kamyonun arkasında değişen görüntülerden biri de SÖZCÜ Gazetesi’nin 2 Eylül tarihli yandaki sayfasıydı.

Bu görüntü de, “Türkiye’deki siyasi tutuklulara özgürlük” sözlerinin İngilizcesi ile kamyonda yansıtıldı. Daha önce de Times Meydanı’nda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ailesi ve CHP Lideri Özgür Özel’in kızıyla fotoğrafı dev ekrana yansıtılmıştı. Fotoğrafta “UMUT” yazıyordu.