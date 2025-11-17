MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis’te yaptığı açıklamalarla başlayan “Terörsüz Türkiye” sürecinde SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği manşetler tek tek ortaya çıkıyor. SÖZCÜ, 5 Ağustos 2025 günü “Teröristbaşı komisyonu ayağına istiyor... Apo Meclis’e gelemedi, Meclis Apo’ya gidecek” manşetini attı. Öcalan Meclis’e gelemedi ancak İmralı ziyaretinin eli kulağında.

MHP VE DEM PARTİ ISRARI

Meclis’te kurulan komisyon, yarın güvenlik bürokrasisini dinleyecek. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MİT Başkanı İbrahim Kalın komisyona sunum yapacak. Bu toplantı ile “dinleme bölümünün” bitmesi bekleniyor. Milletvekili heyetinin İmralı’da ömür boyu hapis cezasını çeken terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a gitmesi ise daha sonraki toplantılarda ele alınacak. Öcalan’ın TBMM’ye gelişi gerçekleşmedi ancak milletvekillerinin İmralı’ya gitme ihtimali güçlendi. MHP ve DEM Parti’nin ısrarına rağmen AKP bu konuda görüşünü net ortaya koymadı.

UÇUM’DAN ANALİZ

SÖZCÜ, 2 Kasım’da ise “PKK’lılara Şeyh Said affı geliyor” diye yazdı. Hükümetin, hapisten çıkacak ve dağdan inecek PKK’lılara 5 yıl süreyle “Yeni suç işlememe’’ şartı ile af getirmenin zeminini aradığı iddialarını gündeme taşıdı. Bununla ilgili en dikkat çeken açıklama Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’dan geldi. Uçum, devletin ajansı Anadolu Ajansı için kaleme aldığı “Terörsüz Türkiye’ye geçiş süreci ve Cumhuriyet tarihinden bir örnek: 1239 Sayılı Kanun” başlıklı analizinde isim vermeden Şeyh Said isyanı sonrasında çıkarılan 1239 sayılı kanunun benzerinin şimdi TBMM tarafından yasalaştırılabileceğini dile getirdi.

1928 GÖNDERMESİ

Uçum, 1928 yılında TBMM’nin tek, özel ve geçici bir kanuni düzenlemeyi ihtiyaç olarak tespit edip bu kanunu çıkarmasının, bugünkü geçiş süreci hukuku açısından sürece özgü tek, özel ve geçici bir kanun yaklaşımına esin olacak özellikte olduğunu kaydetti. Uçum şu ifadeleri kullandı: “TBMM’nin, Terörsüz Türkiye’ye geçiş sürecinin ihtiyacı olan kanunu bugünün koşullarına göre en işlevsel olacak şekilde düzenleyip yasalaştıracağı izahtan varestedir. TBMM’nin hem tarihinden gelen yüksek birikimi hem de bugünkü güçlü kapasitesi, tüm yetkilerini tereddütsüz kullanarak geçiş sürecinde ihtiyaç duyulan her türlü işi ve görevi eksiksiz yerine getirmeye fazlasıyla yeter.”

YOL HARİTASINI SARAY DANIŞMANI AÇIKLADI

PKK’lı teröristlerin affı için özel yasa geliyor

Uçum, yazıda şunları belirtti: “Geçiş döneminin bu yeni aşaması, umutların daha da arttığı ve iyimserliğin daha da güçlendiği bir pratik üretecektir. Emin olmamız gereken tek şey budur. Olaylar, dönemlerin dinamikleri ve özellikleri tamamen farklı olsa da Cumhuriyet tarihimizde hayata geçirilmiş bir geçiş süreci kanunu dikkat çekiyor. 1925 yılında ve devamında devlete karşı gerçekleştirilen ve suç olan çeşitli vakalardan sonra TBMM’de ‘1239 sayılı Şark Mıntıkasında Muayyen Vilayet ve Kazalarda Ceraim Takibatı ile Cezalarının Tecili Hakkında Kanun’ isimli bir düzenleme yapılmıştır. Kanun, 14 Mayıs 1928 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu kanun, dönemsel hukuki ihtiyaçlar açısından Cumhuriyet tarihimizdeki ilk uygulamalardan biridir.

‘ÖZEL BİR DÜZENLEME...’

Kanuna ilişkin Adalet Komisyonu tutanağında öncelikle bir af yapılmadığı vurgulanmıştır ancak mevcut mevzuattan beklenen gayeye ulaşılamadığı için özel bir düzenlemenin uygun görüldüğü belirtilmiştir. Buna göre hukuken kaçak olan, özel ve doğal olmayan hadiseler veya saiklerle doğru yoldan çıkmış ancak Cumhuriyet’e saygı gösteren ve memlekete faydalı olabilecek vatan evlatlarını bir müddet için takipten vareste bırakmak, kanunun amacı olarak ifade edilmiştir.”