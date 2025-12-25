Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret önceki gün belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yıldan itibaren geçerli olacak asgari ücretin 28 bin 75 lira olacağını açıkladı.

Vatandaşın tepkisini çeken karar sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki bakan yardımcıları Adnan Ertem, Ahmet Aydın, Faruk Özçelik ve Lutfihak Alpkan'ın aldıkları maaş gündem oldu.

Dört yardımcının maaşını Sözcü Televizyonu'nda "İçimizden Biri" programında Ekrem Açıkel aktardı.

"Lutfihak Alpkan:

Çalışma Bakan Yardımcısı olarak yaklaşık 160 bin lira maaş alıyor.

Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi.

Ahmet Aydın:

Çalışma Bakan Yardımcısı olarak yaklaşık 160 bin lira maaş almaktadır.

Ek olarak, eski bir milletvekili olarak emekli vekil maaşı olarak 149 bin lira alıyor.

Toplam geliri 309 bin lira civarında olan Aydın'ın maaşı 11 asgari ücrete eşit.

Adnan Ertem:

Çalışma Bakan Yardımcısı olarak yaklaşık 160.000 TL maaş almaktadır.

Aynı zamanda Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi ve buradan en az 100 bin lira ek gelir elde ediyor.

Toplam geliri en az 260 bin liraya ulaşıyor.

Faruk Özçelik:

Çalışma Bakan Yardımcısı olarak 160 bin lira maaş alıyor.

Halkbank'ta denetim kurulu üyesi olup, buradan da en az 100 bin lira ek gelir elde ediyor.

Toplam geliri en az 260 bin lira civarında oluyor."

Açıkel şu şekilde eleştirdi:

"Yine makam aracı, belki lojman… İçtiğin çayın bile devlet tarafından karşılanması. Uçak biletleri, ulaşım, benzin, yakıt… Bunları hiç hesaba katmadım bile.

İşte ekmeğimize, aşımıza karar verenler; iki maaş alıyorlar. Hayata dair ne kadar masraf yapıyorlar?

Bir emekçinin 28 bin lira ile ay sonunu nasıl getireceği konusunda gerçekten bir fikirleri var mı?"