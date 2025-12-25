İstanbul cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın yapılan uyuşturucu testlerinin ardından, testlerin güvenilirliği kamuoyunda tartışma konusu oldu.

Özellikle Adli Tıp Kurumu raporunda "saç" örneğinde kokain pozitifliği tespit edilmesine karşın "tırnak" örneğinde bulguya rastlanmaması, "yalancı pozitif" ya da "yalancı negatif" ihtimallerini gündeme getirdi.

Söz konusu tartışmalar sürerken Sözcü TV'de Serdar Cebe ile Ana Haber bülteninde masaya yatırıldı.

Programda Moleküler Biyolog Michael Kökşer, Sözcü TV muhabiri Gamze Elçi'ye konuşarak canlı yayında uyuşturucu testi uygulaması gerçekleştirdi.

Kökşer, bazı ülkelerde marketlerde dahi satılabilen hızlı idrar testlerinin nasıl çalıştığını anlattı.

Uyuşturucu kullanan kişilerin test öncesinde aşırı su içerek ya da numuneye su ekleyerek sonucu "sahte negatif" göstermeye çalışabildiğini belirten Köşker, modern test kitlerinin bunları kısa sürede tespit ettiğini söyledi.

Kökşer, saç örneklerinin genellikle ense ya da kasık bölgesinden alındığını, boyalı saçların güvenilirliği azaltabileceğini söyledi.

Köşker, tırnak örneklerinin ise daha uzun dönemli madde kullanımını gösterebildiğini de sözlerine ekledi.