Yurt genelinde ve İstanbul'da son günlerde etkili olan serin hava ve kısa süreli yağışlar, vatandaşları bir nebze rahatlatsa da 'eyyam-ı bahur' sıcaklarının ikinci dalgası yüzünü gösterecek; sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Sözcü TV'de Gülşah İnce ile 'Öncesi Sonrası' programına konuk olan Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, Türkiye genelinde hava durumunu değerlendirdi.

Özdemir, İstanbul'da yaşanan serinlemenin geçici olduğunu ve önümüzdeki günlerde sıcaklıkların yeniden artacağını ifade etti.

İstanbul'daki baraj doluluk oranlarının yaklaşık yüzde 50 seviyelerinde olduğunu belirten Özdemir, bu oranın İstanbul'un günlük su tüketimi göz önüne alındığında yetersiz kaldığını da sözlerine ekledi.

Özdemir'in değerlendirmelerinden öne çıkanlar özetle şöyle:

"Bugün biraz yağış aldık; yarın da Karadeniz bölgesi ve Marmara bölgesinin özellikle kuzey kesimleri yağış alacak. Kuvvetli poyraz rüzgarları var, zaman zaman hızı 70 km’ye kadar çıkacak. Kıyı kesimlerde daha da fazla. Aynı şekilde Ege kıyılarında da etkili olacak. İstanbul için bugün fazla yağış görünmüyor ama yarın yine yağış ihtimali var. Cumartesi günü yağış yok ama kuvvetli rüzgar devam ediyor. Pazar günü ise kuvvetli rüzgarla birlikte hava açacak.

Yani pek yağış beklemiyoruz. Bu da demek oluyor ki kuraklık devam ediyor. Hava biraz serinledi ama hala mevsim normallerinin biraz üzerindeyiz.

Yağış azlığı sürüyor; bir nebze serinledik, yarın için de bu geçerli. Zaman zaman yağış ihtimali var. Gök gürültülü sağanak yağışlar yerel olarak bazı ilçelerde görülebilir, bazı yerlerde hiç olmayabilir. Bu şekilde dağılacak ama istediğimiz gibi etkili ve kuvvetli yağışlar yok.

Yine orman yangınlarına dikkat etmemiz gerekiyor çünkü kuvvetli rüzgar alıyoruz. Bu yağışlar bizi aldatmasın. Vatandaşlarımız dikkatli olsunlar; en ufak bir duman gördüklerinde ilgili kurumlara haber versinler.

Ağustos ayı yine mevsim normallerinin biraz üzerinde geçecek gibi görünüyor. 2-3 günlük bir serinleme, rüzgarın kuzeye dönmesi bizi biraz rahatlattı. Aynı zamanda havayı da temizledi.

İstanbul’un havasında da bir temizlik var atmosferde. Ama dediğim gibi, Ağustos ayında sıcaklıklar mevsim normallerinin biraz üzerinde devam edecek maalesef."