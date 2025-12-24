Ankara'dan havalanan ve içinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ile askeri üst düzey yetkililerin de bulunduğu özel jet, Haymana ilçesinde yerleşim alanlarına çok yakın bir noktada düştü.

Uçağın enkazına Haymana ilçesine bağlı Kesikkavak'ta, köy merkezine yalnızca birkaç kilometre mesafede ulaşıldı.

Kazanın yerleşim yerlerine yakın bir yer olduğu aktarılırken, bölgede panik de yaşandı.

SÖZCÜ TV JETİN DÜŞTÜĞÜ BÖLGEDE

Gelişmenin ardından uçağın düştüğü bölgeden sıcak detayları aktaran Sözcü TV'nin kameraları, köy ile olay yeri arasındaki mesafeyi ortaya koydu.

Sözcü TV muhabiri Emre Sercan İke, olay yerinden şu bilgileri aktardı:

"Bulunduğumuz yer Kesikkavak köyü, Haymana'nın yaklaşık 2 kilometre güneyinde yer alıyor; Ankara'nın güneyinde kalan bir bölge burası. Şu anda çalışmaların sürdüğü alandayız. Önümüzde görünen ışıklı alan, uçağın enkazının bulunduğu nokta.

O bölgede jandarma ve AFAD ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kusura bakmayın, biraz nefes nefese anlatıyorum; çünkü arazi son derece engebeli ve bataklık. Buradan araç geçişi neredeyse imkansız, yalnızca büyük traktörlerle ilerlenebiliyor. Jandarma ekipleri de enkaz alanına yürüyerek ulaşmaya çalışıyor."

Uçağın düştüğü bölgede yaşayan bir vatandaş da İke'ye çiftliğinde bulunduğu sırada şiddetli bir patlama sesi duyduğunu ifade etti.