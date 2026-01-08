Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yıl milletvekili transferleriyle başladı; DEVA, CHP ve Gelecek Partisi'nden istifa eden üç vekil AKP'ye geçti.

Hasan Ufuk Çakır'ın CHP'den, İrfan Karatutlu'nun DEVA'dan ve daha önce Gelecek'ten ayrılan İsa Mesih Şahin, AKP'nin rozetini taktı.

Böylece Yeni Yol Grubu'nun milletvekili sayısı 20'ye düştü.

Sözcü TV'de Serdar Cebe ile Ana Haber, Ankara kulislerinde konuşulan bir kulisi aktardı.

Buna göre sandalye sayısı 20'ye düşen "Yeni Yol Grubu"nun yeni bir formül üzerinde çalışıyor.

Sözcü’nün edindiği bilgiye göre grubun dağılmaması için ilk formül hazır: Yeni bir istifa yaşanırsa dört Yeniden Refahlı vekilden destek istenecek.