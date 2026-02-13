Kabine değişiminin ardından bakanların yemini sırasında Meclis'te yaşanan yumruklu saldırı gündemdeki yerini koruyor.

Arbedede CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'a yumruk atarak burnunun kanamasına neden olan AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten dikkat çeken bir ziyaret geldi.

Kulislerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin bazı vekilleriyle birlikte kızdığı belirtilen Gökçek, Erdoğan'la tokalaştığı fotoğrafı paylaştı.

"Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı sonrasında bir araya geldik" notunu düşen Gökçek ile Erdoğan'ın "tebessümlü" karesi gündem oldu.

Erdoğan tarafından görevden alınan eski Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Melih Gökçek de oğlu ile Erdoğan'ın olduğu fotoğrafı "Neşeleri bol ve daim olsun inşallah" notuyla paylaştı.

