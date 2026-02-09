SÖZCÜ TV Ankara Temsilcisi Aslı Kurtuluş Mutlu, Ankara kulislerinde çokça konuşulan Bilal Erdoğan'ın Özdemir Bayraktar belgeselindeki fotoğrafının detaylarını Serdar Cebe ile SÖZCÜ Ana Haber'de anlattı:

"- Biliyorsunuz Bilal Erdoğan son zamanlarda çok fazla kamera önünde. Biz genelde onu seçim dönemlerinde kamera önünde görüyorduk ama pek de fazla açıklaması olmuyordu. Ancak şimdi konuşmaları haberlere konuluyor, tartışma yaratıyor ve herkes tarafından konuşulan başlıklar haline geliyor.

- Dolayısıyla burada şu tespit edilmiş: Bilal Erdoğan hakkında yapılan haberler yüzde 400 artmış. Bu çok büyük bir oran. Her etkinlikte kendisinin yer aldığını görüyoruz. Bakıyorsunuz bir fuarda, bir sempozyumda, yurt dışında ya da dış basına vermiş olduğu demeçlerle ön planda.

- Burada hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızını, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadını, hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlunu görüyoruz. Yine bir etkinlikte, İHA teknolojisinin gelişim sürecinde önemli bir rol üstlenen Özdemir Bayraktar’ın hayatını anlatan belgesel, tırnak içinde bu şekilde haberlere konu olan bir başlıkla toplanıyorlar.

- Dolayısıyla biz Bilal Erdoğan’ı daha fazla göreceğiz. Bunu zaten AK Parti kanadı da söylüyor."