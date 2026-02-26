Cumhurbaşkanı Erdoğan,‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde komisyonun raporunu tamamladığını hatırlattı.

AKP grup toplantısında konuşan Erdoğan şöyle devam etti:

-Raporun içerisinden kelimeleri cımbızla çekerek spekülasyon yapanlar sürece hizmet etmiyor.

-Süreci gölgelemek isteyenler azınlıkta, şimdi yeni aşama başlayacak. Partimizin ve ittifakımızın sorumluluğu artacak.

-Meclisimiz lokomotif rol üstlenecek. AKP ve Cumhur İttifakı olarak iş birliğini doruğa çıkarmamız gereken bir döneme giriyoruz.

-Sürecin yeni aşamasını yöneterekTerörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimize ulaşacağız.

Öte yandan SÖZCÜ TV muhabiri Bala Ateş Irmak’ın MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “İmralı’nın statü açığı ortadan kaldırılmalı” sözlerini hatırlatması üzerine Erdoğan, “Ne açığı!” diye sorduktan sonra şu cevabı verdi:

-İmralı, şu anda gerekli olduğu şekilde Adalet Bakanlığımız tarafından işletilmektedir.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİP GÖZALTI SAYISI ARTABİLİR

SÖZCÜ TV muhabiri Dilara Şahin’in aktardığına göre, MSÜ Harp Okulu Komutanlığı’nda görevli sözleşmeli erlerin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli adliyeye getirildi.

Şüphelilerin ifadeleri alındı, Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiler. Adreslerinde yapılan aramalarda, üzerlerinde folyo ile paketlenmiş sayılı miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şahin," MSÜ Harp Okulu Komutanlığında görevli sözleşmeli erler bugün Bakırköy'de mahkemeye çıkacaklar. 9 şüpheli sadece erler mi yoksa onlara yardım da edenler var mı? Bu netleşmedi. Ama başka şüphelilerin de bu dosyaya eklenip, ileriki saatlerde gözaltı sayısının artma durumu da söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.