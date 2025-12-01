Önümüzdeki yıl geçerli olacak asgari ücret için nefesler tutulmaya başlandı.

Milyonların merakla beklediği asgari ücret içinse Sözcü TV; ayrıntılı ekonomik bilgiler sunarak Chat GPT, Gemici ve Grok'a asgari ücretin ne kadar olacağını sordu.

Buna göre üç büyük yapay zeka uygulamasının verdiği yanıtlar ise şöyle oluştu...

Chat GPT; yüzde 20-35 aralığında 26 bin 526 lira ile 29 bin 841 lira olarak tahminde bulundu.

X platformunun yapay zekası Grok da yüzde 28'lik artış öngörerek 28 bin 293 lira olarak hesapladı.

Google'ın Gemini yapay zekası ise yüzde 30 oranında artışla 28 bin 735 lira olarak gösterdi.

İŞTE ASGARİ ÜCRETTE SENARYOLAR...

Milyonların merakla beklediği asgari ücrette olası zam oranlarına göre rakamların nasıl şekilleneceği şimdiden merak ediliyor.

2026'dan itibaren geçerli olacak maaş için masada 26 bin liradan 30 bin liraya kadar rakamlar yer alıyor.

İşte masada konuşulan senaryolar: