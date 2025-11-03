10 gündür Bandırma Limanı’nda bekleyen gemi, hayvanları indirmeden Türkiye’den ayrıldı.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Dr. Turhan Çömez Bandırma’ya İspanya’dan gelen Spridon II gemisine dikkat çekerek “Bu gemideki büyükbaş hayvanların kulak küpeleriyle kimlik kartları rakamlarının uyuşmadığı tespit edildi. İthal hayvan gelirken denetim yoksa beraberinde hastalık da geliyor. Nitekim Bolu’da ve Ankara’da deli dana hastalığı görüldü. Ülkemizin her yerinde yaygın şap hastalığı var” demişti.
Konunun Arena’da gündeme getirilmesinin ardından Spridon II, Türkiye karasularını terk ederek Ukrayna’ya doğru yola çıktı.