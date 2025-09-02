Erman Toroğlu: Zavallı duruma düşersin



Futbolda ileri ülkelerde her şey planlıdır: Transferler, oyuncu, teknik direktör seçimi, takımın nasıl oynayacağı. Maça çıkıldığı zaman eğer kaleci sağ bekten başlarsa oyuna nereden sonlandıracaklarını hepsi bilirler. Yani başlarken sonucu düşünürler. Diyeceksiniz ki “Bunları neden yazıyorsun?” Bir futbolcu yalnız sahanın içinde futbolcu olmaz. Sahanın dışında futbolcu olamazsan içinde olma şansın sıfır. Bunu kim için diyorum? Kerem için. Yediği tabağa tüküren, nereden geldiğini inkar eden bir adamın başarılı olma şansı zor. Futbolcu dolmuşa gelmez ama Kerem otobüse bindi. Yaptığı iş son derece yanlıştı. Nasıl maç oynanırken plan yaparsın, bu işlerde de plan vardır. Eğer sen yapamıyorsan ve acemiysen profesyonel bir insanla çalışırsın. Yoksa evvelki gün düştüğün zavallı duruma düşersin. Milli maç öncesi milleti birbirine kırdırırsın.

Ercan Taner: Arkadaşlarına ne diyecek?

Kerem'in İstanbul’a indikten sonra ‘Şeref’ kelimesiyle yaptığı açıklamayı üzüntüyle karşıladım. Metin Oktay ve Can Bartu’nun formalarını değişerek birbirlerinin takımında oynadığı zamanlardan ne günlere geldik? Herkes haklı olarak bu soruyu sorar. Türkiye’nin en şerefli kulübü Fenerbahçe ise diğer kulüpler ne?

Akla bu soru gelmez mi? Ben aklına gelip, hemen söylenen sözlerin hiçbir zaman unutulmayacağını ve hep kullanılacağını düşünüyorum. Kerem, Milli Takım kampında Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonlu diğer takım arkadaşlarını gördüğü zaman ne diyecek? Bu sözler, umarım büyük tatsızlıklar çıkarmaz.