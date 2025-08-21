SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın 32.6 milyon liralık Mercedes makam aracı büyük yankı uyandırdı.
Daha önce ‘’Yerli ve Milli’’ TOGG’a binen Göktaş, son dönemde AMG-S serisi Mercedes’e geçti, Karabük gezisine de yeni aracı ile çıktı.
Göktaş eleştiriler üzerine ‘’Programlarda hangi aracın kullanılacağını, güvenlik ve protokol belirliyor’’ dedi.
Göktaş, SÖZCÜ’nün haberi üzerine dün tekrar TOGG’a döndü.
TBMM’deki ‘’Terörsüz Türkiye Komisyonu’’ toplantısına kırmızı renkli TOGG makam aracı ile geldi.