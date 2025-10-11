Sözcü’nün ortaya çıkardığı Muğla Milas Aslanyaka Köyü’ndeki taş ocağı skandalında köylüler kazandı. 2004’te açılan ve bölge halkının yaşam alanlarını cehenneme çeviren taş ocağının “ÇED gerekli değildir” kararı iptal edilmiş, Danıştay da bu kararı onamıştı.

KÖYLÜLER MAHKEMEYE TAŞIDI

Ancak şirket, bu kez kapatılan ocağın sadece 100 metre ötesinde yeni ruhsat başvurusu yaparak aynı alanda yeniden faaliyete geçmek istedi.

Köylüler bu girişimi fark edip süreci mahkemeye taşıdı ve adalet mücadelesi başlattı. Sözcü’nün 3 Ekim’de yayımladığı haberin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 7 Ekim 2025’te ÇED sürecini iptal etti. Bakanlık açıklamasında, projenin ÇED Yönetmeliği’nin 5. maddesi uyarınca sonlandırıldığı belirtildi.

KÖYDE SEVİNÇ YAŞANDI

Karar köyde büyük sevinç yarattı. 100 metre oyununun bozulduğunu söyleyen köylülerin sözcüsü Mehmet Polat, “Yöremiz zeytincilik, arıcılık ve tarımla geçiniyor. Maden ocakları yüzünden doğamız yok ediliyor. Artık yeter, toprağımızdan ellerini çeksinler” dedi. Köylüler, kazanımlarına rağmen “gözümüz üzerlerinde, temkinli ve tedbirliyiz” diyerek doğa nöbetini sürdüreceklerini duyurdu.