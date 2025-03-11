Açlık ve yoksullukla mücadele eden emekliye bir darbe de bayram ikramiyesinden geldi. Emeklinin bayram ikramiyesi bin liralık zamla 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldı. Bayram ikramiyesi ilk verildiği 2018’de bin liraydı. Emekli o tarihte 800 liraya kurban alıyor, kalan 200 lirayı da harçlık yapıyordu.

YÜZDE 72 KAYIP VAR

2018 yılında Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri kazanabilmek için emeklilerin gönlünü alan iktidar sonraki yıllarda bayram ikramiyesini enflasyon karşısında adeta eritti, kuşa çevirdi. CHP Malatya Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Veli Ağbaba da 2018’den bu yana emekli ikramiyesinin yüzde 72 kayba uğradığını, 2018’de 1.000 lira emekli ikramiyesi çıktığında en düşük emekli maaşının 939 lira olduğunu söyledi. Bakanlar Kurulu’nun kararıyla yapılan bin liralık zam için Meclis’e yasa teklifi sunuldu. Teklifi açıklayan AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, yaptıkları zammın bütçeye toplamda 37 milyar lira ilave maliyet getireceğini söyledi. Zammı eleştiren Tüm Emekliler Derneği Başkanı Satılmış Çalışkan, “Biz ikramiyenin 14 bin lira olması için bakanlığa teklifte bulunduk. Sadaka verir gibi zam verdiler. Bu parayla kurbanın kulağını bile alamayız. Hayallerimiz yıkıldı” dedi.

SÖZCÜ 5 TEMMUZ 2024

SEZER AYIBI KALKIYOR

AKP’nin TBMM’ye sunduğu yasa teklifine Cumhurbaşkanı ve emeklisinin maaş hesabını değiştiren maddeler eklendi. Teklife göre Cumhurbaşkanı’nın maaşı yeni yasayla TBMM Başkanı’nın maaşının yüzde 5 fazlasına, Cumhurbaşkanı emeklisinin aylığı da TBMM Başkanı emeklisi aylığının yüzde 5 fazlasına endekslenecek. Yasanın değiştirilmesi halinde eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in yaşadığı maaş skandalı sona erecek. Çünkü emekli Cumhurbaşkanları, Cumhurbaşkanı maaşının yüzde 40’ını alabiliyor. Sezer’in 2025 yılı maaşı 99 bin 218 lirada kalmış ve kamudaki daire başkanının maaşının bile altına düşmüştü. Düzenlemeyle Sezer’in emekli aylığı 48 bin 250 lira artarak 148 bin 467 liraya çıkacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın brüt 238 bin lira olan maaşı da net 200 bin lira civarında olacak. Erdoğan’ın mevcut ödeneği brüt olduğu için net ele geçen maaşta büyük fark olmayacak.