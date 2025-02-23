Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi’nde kişiye özel kadro ilanları devam ediyor. Üniversite 30 Ocak 2025 tarihinde 8 öğretim üyesi alımı için ilan verdi. İlanda YÖK’ün “özel şartlar aranmayacak” şartı yok sayıldı. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Bankacılık ve Sigortacılık Programına alınacak öğretim görevlisi ilanında, şu şartlar istendi: “Doktora eğitimini işletme ana bilim dalında yapmış olup, muhasebe veya finans alanında çalışmaları olmak, Belgelendirmek şartıyla bankacılık alanında en az 5 yıllık bir deneyim sahibi olmak”

KİŞİYE ÖZEL İLAN OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

SÖZCÜ’ye ulaşan kaynaklar söz konusu ilanın kişiye özel ilan olduğunu iddia etse de üniversite geri adım atmadı ve ilanı iptal etmedi.

ALINAN KİŞİ TANIDIK ÇIKTI

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Bankacılık ve Sigortacılık Programına Selçuk Üniversitesi Genel Sekreteri Mustafa Karakışla’nın kardeşi Enver Karakışla’nın alındığı ortaya çıktı.

SADECE İSMİNİ YAZMAMIŞLAR

Alım ilanının ardından SÖZCÜ’ye konuşan kaynaklar, “İlanda sadece işletme doktora yapmış olmak şartı konularak bankacılık-finans gibi bölümlerden mezun olanlara başvuru hakkı tanınmamış, yüksek lisans mezunları da başvuru yapamamıştır. Ayrıca mezun olduğu lisans bölümü hiç belirtilmemiştir, çünkü ilgili kişi Kamu Yönetimi lisans mezunudur. Muhasebe ve finans alanında çalışmaları olmak şartı da ilgili kişinin “TMS-41 tarımsal faaliyetler standardı kapsamında çiftlik muhasebesinde büyükbaş canlı varlıkların değerlemesi ve muhasebeleştirilmesi” adlı doktora tezini işaret etmektedir. Tezde kişinin alanının da İşletme Ana Bilim Dalı olduğu görülecektir” dedi.