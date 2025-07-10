SÖZCÜ TV’ye, İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı süreçteki yayınları gerekçe gösterilerek 10 gün ekran karartma cezası verilirken, yandaş kanallara ise iktidar tarafından milyonlar dağıtılıyor.

AKP’Lİ BORÇLU BELEDİYE YANDAŞ KANALLARA KESENİN AĞZINI AÇTI

Buna son örnek ise AKP yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden geldi.

3 milyar 909 milyon TL borçla Türkiye’nin en borçlu belediyeleri arasında yer alan AKP yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 yılının Ocak ve Mart ayları arasında yandaş televizyon kanallarına “tanıtım” için milyonlar verdiği ortaya çıktı.

15 DAKİKALIK PROGRAMLAR İÇİN BİNLERCE LİRA VERMİŞ

AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın, sadece 15 dakikalık bir program için yayın başına 75 bin TL ile 200 bin TL ödediği ortaya çıkarken, Turkuaz Medya'ya ise 250 Bin TL'lik bir ödeme yaptığı belirlendi. Kayseri büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın Ülke Tv'de yayınlanan ve Eda Özdemir'in sunduğu Başkanlar Konuşuyor programına konuk olmasından ötürü bir 150 bin TL ücret ödediği iddia edildi. Yaklaşık 45 dakika süren program 31 Mart seçimlerinden önce gerçekleştirildi. AKP’li Belediyenin TV programları için ödediği ücretler şu şekilde:

Beyaz İletişim Anonim Şirketi: 150.000 TL

Akit Televizyn ev Radyo Anonim Şirketi: 75.000

VD Yapım Limited Şirketi: 200.000 TL

VD Yapım Limited Şirketi: 160.000 TL

VD Yapım Limited Şirketi: 180.000 TL

Çekimci Medya Prodüksiyon: 150.000 TL

Reklam Piri Medya: 75.000 TL

Dinamik Radyo Televizyon Anonim Şirketi: 125.000 TL

Ayris Medya Reklam: 56.000 TL

MES Televizyon ve Radyocu Yayıncılık: 150.000 TL

TGRT Haber TV Anonim Şirketi: 150.000 TL

Belen Yapım Ajans: 70.000 TL

Belen Yapım Ajans: 25.000 TL

Venüs Medya Reklam: 50.000 TL

Venüs Medya Reklam: 40.000 TL

EFB Film yapım Prodüksiyon: 50.000 TL

Turkuaz Reklam Pazarlama: 250.000 TL

Turkuaz Reklam Pazarlama: 50.000 TL

YANDAŞ YEREL GAZETELERE DE MİLYONLAR VERMİŞTİ

Çıktığı televizyon programlarının ücretlerini vatandaşın sırtına yükleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yerel kanallara da 2024 yılının 12 aylık döneminde 12 Milyon TL'den fazla ödeme yaptığı ortaya çıkmıştı.