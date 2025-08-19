Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve arsa bedeliyle birlikte o dönemde toplamda 3 milyar TL’yi bulan Yeni Konya Sanayi Sitesi projesi yılan hikayesine döndü.

SÖZCÜ UYARMIŞTI

2021 yılında yapımına başlanan ve 2023 yılında yapımının tamamlanacağı söylenen 2.690 dükkan ve 134 ticari alanı barındıran proje yapılan skandal ihmaller nedeniyle bir türlü bitirilemedi.

SÖZCÜ, 21 Eylül 2024 tarihinde yaptığı haberde Konya Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin taşınması kapsamında 2 milyon metrekarelik alanda başlatılan Yeni Sanayi Sitesi projesinin zemin iyileştirilmesi yapılmadan inşaat yapıldığını, alanın direkt kazılıp, toprak üzerine hiçbir yalıtım yapılmadan beton döküldüğünü ve çevre ile olan kot farkından ötürü orta halli bir yağışta bile yeni sanayi alanında ciddi şekilde su baskınlarının yaşanacağını yazmıştı.

UYARILARI DİKKATE ALMADILAR

O dönemde ne uzman görüşü ne de yapılan uyarıların dikkate alınmaması milyarlarca liralık kayba mal oldu. Edinilen bilgilere göre; bataklığa yapılan yeni sanayi sitesindeki dükkanlarda kaymalar ve çatlamaların meydana geldi. Ayrıca gereken dolgunun da yapılmadığı öğrenildi. 2023 yılında tamamlanması öngörülen ancak daha sonra 2025 yılında teslim edileceği söylenen dükkanlar için esnaf bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı.

1,3 MİLYAR LİRALIK YENİ İHALE

Yapılan skandal hataların ardından TOKİ, Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi 3. Etap 14 Blok Sanayi Yapısının İyileştirme İnşaatı İşi için yeni ihaleye çıktı. Teklif usulü pazarlıkla yapılan ihaleyi 1 milyar 300 milyon liralık bedelle Biroğlu İnşaat Anonim şirket aldı.

İHALEYİ ALAN FİRMA YANDAŞ ÇIKTI

Biroğlu İnşaat’ın sahibi Mahmut Biroğlu AKP’li yöneticilere olan yakınlığıyla dikkat çekiyor. Birçok AKP’li milletvekili ve yöneticilerle fotoğrafı olan Biroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte açılış törenlerinde de boy gösterdi. Biroğlu inşaat ayrıca deprem bölgesinde aldığı ihalelerle de ön plana çıkıyor.