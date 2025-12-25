Türkiye’nin dört bir yanında ormanlık alanların özel şirketlerin madencilik faaliyetlerine açılmasına karşı köylülerin direnişi sürerken, şirketler geri adım atmıyor. Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Akbelen’de köylüler, yedi yıl boyunca ormanları ve zeytin tarlalarını korumak için mücadele etti. Bu mücadelenin sonucunda şirketler ‘Kesmiyoruz, taşlıyacağız’ dedi. Ancak İkizköy Muhtarı Nejla Işık ağaç kesiminin yeniden başladığını duyurdu.

Limak ve İçtaş Holding’in işlettiği Yeniköy-Kemerköy termik santrallerine kömür sağlayacak açık maden sahası için kullanılması planlanan alanda şirketin jiletli teller çekerek ağaç kesimini başlattığını söyleyen Işık, videolu açıklama yaptı.

BURADA KATLİAM VAR

“Acil kamulaştırma ile topraklarımızı alıp şirkete verecekler, ölene kadar direneceğiz. Bu topraklar, ormanlar, zeytinler bizim emeğimiz alın terimiz, ölene kadar direneceğiz” ifadelerini kullanan Işık, “Arkadaki katliamı görmemizi engellemek için jiletli teller çektiler. Bize ‘zeytinleri yaşatıyoruz’ diyorlar ama burada zeytinleri katlediyorlar. Maden yasasını bu yüzden geçirdiler bu yasa ile birlikte 7 yıldır koruduğumuz zeytinlikler katlediliyor” dedi.

Acele kamulaştırma kararı sonrasına bölgedeki köylülerin işgalci durumuna düşeceğini aktaran Işık, “Biz bu topraklarda doğduk bu topraklarda öleceğiz asla bu topraklardan da zeytin ağaçlarımızdan da mezarlardan da vazgeçmeyeceğiz. Bu katliamı bütün Türkiye’ye göstereceğiz. Bugün burada yapılan haksızlıklara, zulme ses çıkarmazsak yarın Türkiye’de herkesin başına aynı şeyler gelebilir” ifadelerini kullandı.

İkizköy Muhtarı Necla Işık

Sessiz kalmak ülkeye ihanettir

İkizköy Muhtarı Necla Işık, yaptığı açıklama ile tüm Türkiye’yi desteğe çağırırken “Bugün susmak bu ülkeye en büyük düşmanlıktır, sessiz kalmak bu ülkeye yapılacak en büyük ihanettir. Kalkın toprağınıza sahip çıkın. Bir şirketin çıkarları uğruna biz köylüleri görmezden gelmek, biz köylülerin toprağına, emeğine alın törenine çökmek bu kadar kolay mı sanıyorsunuz. Kolay olmayacak, asla vazgeçmeyeceğiz. Ne zeytin ağaçlarımızdan ne toprağımızdan. Susmayın sustukça sıra herkese gelecek” dedi.