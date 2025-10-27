Tartışma, geçtiğimiz haftalarda oyuncu Berna Laçin’in, Hilal Altınbilek hakkında yaptığı bir yorumla başlamıştı. Laçin’in, “En bariz estetikli birine mahallenin fakir kızı rolünü vermek kimin fikriydi acaba?” sözlerinin ardından Dilan Çiçek Deniz de konuyla ilgili fikir beyan etmişti.

'DOKTORLUK ÖĞRETMENLİK GİBİ KUTSAL MESLEKLERİMİZ VAR'

Bir etkinlikte konuşan Deniz, “Herkesin her konuda çok fazla fikri var. Bazı şeylerin söylenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Oyunculuk o kadar kutsal bir meslek değil. Doktorluk, öğretmenlik gibi kutsal mesleklerimiz var” diyerek, Laçin’in yorumuna gönderme yapmıştı.

EKŞİN TÜRKMEN'DEN SERT TEPKİ

Ancak bu açıklama, bazı meslektaşlarının tepkisini çekti. Oyuncu Ekin Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Oyunculuk çok kutsal bir meslek. Yazık! Bıktım sizlerden kapladığınız alanlardan! Saygısız, hiyerarşi bilmeyen cahiller” diyerek Deniz’i eleştirdi.

'BAZI KUTSAL OYUNCULAR...'

Gelen tepkilerin ardından sessizliğini bozan Dilan Çiçek Deniz, konunun çarpıtıldığını dile getirdi. “Yanlış anlayanlar var,” diyen oyuncu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ben işime çok saygı duyuyorum. Çok önem istiyorum ve çok şanslıyım ki çok sevdiğim bir iş yapıyorum ama 'Oyuncular kutsaldır' denildiği noktada oyuncuların yaptığı bazı hareketleri meşrulaştırmış olabiliyoruz. Meşru hale getirebiliyoruz. Benim genç bir oyuncu arkadaşım ya da sette çalışan bir arkadaşım, bazı 'Kutsal oyuncular' tarafından herhangi bir tavra maruz kaldıktan sonra onu sorgulayamayacak bir pozisyona sürüklenmelerini istemem”

Deniz, kendisini destekleyen birçok kişinin olduğunu da belirterek, “Güzel tepkiler de aldım, sağ olsunlar. Bu açıklamayı da yanlış anlayanları bilgilendirmek için yapıyorum” dedi.