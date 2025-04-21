CHP'nin Yozgat mitinginde "Turpunan şalgamınan devlet yönetilmez" sözleri tüm Türkiye'ye yayılan çiftçi Abdullah Ceyhan, "Bizi aç bıraktılar." diye konuştu.

Ceyhan, "Biz çiftçiyiz, halkız. Mitinge önderlik yapan ilçe başkanımıza da teşekkür ederim. Bizim arazimiz çok güçlü bir arazi ama bizi aç bıraktılar. Sebebi bu girdilerin, gübrenin, mazotunun peşine düşüldü" dedi.

Ceyhan şu ifadeleri kullandı:

Dolar da altın da onların. Bizim sadece toprağımız var. Bu toprağı işletmeyi bile elimizden aldılar.

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'i ilan ettikten sonra çiftçi ve köylüyü ziyaret etti. Sizinle güçleneceğiz dedi.

Atatürk'ü dahi karalamaya başladılar. Yaşamak istiyoruz. Bizi soydular soğana çevirdiler. 50 yıldır çiftçilik yapıyorum böyle bir darlık ve perişanlık görmedim.

Bu düzenin değişmesi lazım. Haklı davamızdan vazgeçmeyelim dedim.