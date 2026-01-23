Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde tarım işçiliği yapan Meyrem Topal’ın yaşadığı zor koşulları anlattığı sözler kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. “Sabahın soğuğunda dondum, üşüdüm. İki yetimim var, onları doyurmaya çalışıyorum. Evim ayda 10 bin lira kira. Buradan kazandığım 1000 lira ile ev geçindiriyorum. Kanser hastasıyım. Buraya gelmezsem açım, gelirsem tokum” diyen Topal’ın feryadı gündeme oturdu.

2.5 MİLYON TL YARDIMDA BULUNDU

Topal’a beklenmedik bir destek geldi. Hakkında kırmızı bülten bulunan ve Dubai’de yaşadığı bilinen Sedat Peker’in, tarım işçisine 2,5 milyon lira yardımda bulunduğu öğrenildi.

Yapılan yardımın ardından konuşan Meyrem Topal, büyük mutluluk yaşadığını belirterek, “Evim yoktu. Ev alırım, içinde otururum diye çok sevindim. Çocuklarım da çok mutlu oldu” ifadelerini kullandı.

Sedat Peker’in bu hamlesi sosyal medyada da geniş yankı bulurken, yardım kısa sürede ülke gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.