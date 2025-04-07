Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 30 Aralık 2023'te meydana olayda Pazarcı Nimet Taşdemir (48), oğlu Sıddık Can Taşdemir (22) ve amcaları Kerem Taşdemir (51), meyve-sebze almak için geldikleri halde, bir araçta husumetli oldukları Adem Oral, Nuh Oral (37) ve sözleşmeli Er Turgut Uzun ile karşılaştı.

İki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Tabanca ve tüfeğin kullanıldığı kavgada, Adem Oral ayaklarından, arkadaşı olan ve izninde Kayseri'ye gelen sözleşmeli er Turgut Uzun da başından yaralandı. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Turgut Uzun hayatını kaybetti, Adem Oral ise tedavisi sonrası taburcu edildi.

Olayla ilgili yakalanıp, gözaltına alınan Sıddık Can, Kerem ve Nimet Taşdemir tutuklandı. Sözleşmeli Er Turgut Uzun'un öldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Çorum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 18 Kasım'da görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, cinayeti işlediği iddiasıyla Sıddık Can Taşdemir'i, 'Kasten öldürme' suçundan 18 yıl, Nuh Oral'a karşı eyleminden dolayı 6 yıl 9 ay, Adem Oral'a karşı eyleminden ise aynı suçtan 7 yıl 10 ay 15 gün olmak üzere toplam 32 yıl 7 ay 15 gün, müşteki sanık Adem Oral'a ise Kerem, Nimet ve Sıddık Can Taşdemir'e yönelik eylemi nedeniyle 'Kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan toplam 20 yıl 7 ay, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıl olmak üzere toplam 21 yıl 7 ay, Kerem Taşdemir ise Adem Oral'a yönelik 'Kasten öldürmeye teşebbüs etme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından toplam 8 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Heyet, müşteki sanıklar Nimet Taşdemir ile Nuh Oral'ın ise ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

‘7 DAKİKA SONRA YENİDEN ATEŞ EDİP, HUNHARCA BİR CİNAYET İŞLİYOR’

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi’nde görülecek duruşma öncesi DHA’ya konuşan ölen Turgut Uzun’un babası Turgay Uzun, “Oğlum 27 yaşındaydı ve bir şekilde vatanına hizmet eden sözleşmeli erdi. İzine geldiği dönemlerde burada Adem ve Nuh arkadaşlarıyla birlikte pazara çıkar, vakit geçirirlerdi. Olay günü de hale geldiklerinde oğlum hunharca katledildi.

Oğlum hiçbir şeyden habersiz bir şekilde arkadaşlarına yardım amaçlı bu hale geldi. Fakat, oğlum hiç bilmediği ancak arkadaşları tarafından sonradan husumetli olduğunu öğrendiğimiz kişiler tarafından katledildi. Arkadaşları araçtan atlıyor oğlumu yalnız bırakıyor. Sanki canlı hedef gibi gösteriyor. Diğer cani Sıddık Can denen kişi bir şekilde benim oğluma ateş ediyor. Oğlum araçtan hiç inmediği halde tekrar dönüyor 7 dakika sonra tekrar ateş ediyor. Yani hunharca bir cinayet işliyor” diye konuştu.