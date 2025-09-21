Ev sahibi 2 yıllık kira sözleşmesi yaptığı kiracısının süre dolmadan evi boşaltması üzerine mahkemeye başvurdu.

Yerel mahkeme, sözleşmede yer alan 3 aylık ihbar süresi karşılığı kira bedelinin ödenmesine hükmetti. Ancak ev sahibi, bu bedelin yetersiz olduğunu belirterek kararı temyize götürdü.

EV SAHİBİNE MADDİ ZARAR

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, sözleşme süresi tamamlanmadan yapılan tahliyenin, ev sahibine maddi zarar verdiğine hükmetti. Kararda, kiracının kira ve aidat bedellerini ödemesi gerektiği belirtildi. Ayrıca “makul süre” kavramına dikkat çekildi.

Avukat Sedef Selçuk, bu sürenin taşınmazın boş kaldığı dönemdeki zararları kapsadığını ifade etti.

EN AZ 15 GÜN ÖNCEDEN YAZILI BİLDİRİM

Ekol TV'den Ezgi İzgi’nin haberine göre Avukat Selçuk, kiracıların sözleşme bitmeden evi terk etmemesi gerektiğini vurgulayarak, tahliye bildirimlerinin en az 15 gün önceden yazılı olarak yapılması gerektiğini belirtti. Sözleşmelerde bu sürenin özel olarak düzenlenebileceğini de ekledi.

KİRA SÖZLEŞMESİ BELİRSİZ İSE NE OLUR?

Hukukçular, kira sözleşmesinin belirsiz olduğu ve taraflardan herhangi bir bildirim gelmediği durumlarda sözleşmenin otomatik olarak uzadığını, bu nedenle tahliye bildiriminde sorun yaşanmadığını ifade etti.