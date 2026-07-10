SÖZCÜ’nün duyurduğu İstanbul Sarıyer Poligon Mahallesi’ndeki tapulara el konulma haksızlığı bir anda gündem oldu. Çevre Bakanlığı’nın “rezerv alan” kararı kamuoyunda büyük tepki çekti.

Boğaz manzaralı evlerin tapuları, hak sahiplerinin bilgisi dışında metrekare başına sadece 41 bin 200 lira gibi piyasa değerinin çok altında bir bedelle Pelit İnşaat ve Nar Enerji’ye devredilmişti.

ŞAKA GİBİ BEDELLER

Ev sahiplerinin hesaplarına rızaları dışında 1.2 milyon ile 2.5 milyon lira arasında komik ücretler yatırılmıştı.

Mağdurlar, “Bir sabah kalktık ve tapularımızın satıldığını öğrendik. Barınma hakkımızı kaybediyorduk” diyerek seslenmişti.

Yarım asırdır yaşadıkları evlerinden edilmek istenen ve şirketlerin yıkım tehdidiyle karşı karşıya kalan mahalle sakinleri hukuk mücadelesi başlattı.

MUTLULUK VEREN HABER

Nihayet önceki gün mahkemeden sevindirici haber geldi. Mahallelinin haberi olmadan, gerçek değerinin yüzde 60 altına inşaat şirketine satılan tapular için İstanbul 14. İdare Mahkemesi, “mülkiyet hakkı ihlali” diyerek satışı iptal etti. Yargı, bu usulsüz satışı durdurarak hak sahiplerine derin bir nefes aldırdı, nihayet adalet yerini buldu.