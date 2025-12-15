Elon Musk’ın uzay ve roket şirketi SpaceX’in, 2026 yılında yapılması planlanan halka arz (IPO) kapsamında 25 milyar doların üzerinde kaynak toplamayı hedeflediği bildirildi. Reuters’a konuşan ve sürece yakın bir kaynak, söz konusu halka arzın gerçekleşmesi halinde şirketin değerlemesinin 1 trilyon doları aşabileceğini söyledi.

Kaynağa göre SpaceX, küresel ölçekte bugüne kadar yapılmış en büyük halka arzlardan biri olabilecek bu adım için bankalarla görüşmelere başladı. Halka arzın 2026 yılının haziran ya da temmuz aylarında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

SpaceX’in halka arz sürecine yönelmesinde, özellikle Starlink uydu internet hizmetinin hızla büyümesi belirleyici oldu. Şirketin doğrudan cep telefonlarına hizmet verme planları ile Ay ve Mars görevleri için geliştirilen Starship roket programındaki ilerleme de yatırımcı ilgisini artıran unsurlar arasında yer alıyor.

Halka arz planları, 2025’te üç yıllık durgunluğun ardından yeniden canlanan küresel halka arz piyasası ortamında gündeme geldi. Wall Street’in önde gelen yöneticileri, bu ivmenin 2026’da da sürmesini ve büyük şirketlerin yatırımcı talebini test etmeye hazırlanmasını bekliyor.

Mergermarket Sermaye Piyasaları Başkanı Samuel Kerr, SpaceX’in küresel IPO piyasasındaki en cazip fırsatlardan biri olduğunu belirterek, “SpaceX yıllardır birçok yatırımcının hayal listesinin başında yer alıyor. Uzay teknolojileri savunmadan uydu ağlarına ve teknoloji altyapısına kadar gerçek bir büyüme alanı” değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlara göre, SpaceX gibi büyük bir şirketin halka açılması, bugüne kadar özel kalmayı tercih eden diğer büyük girişimleri de borsaya yöneltebilir. Crunchbase verilerine göre SpaceX, ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI’den sonra dünyanın en değerli ikinci özel şirketi konumunda bulunuyor. OpenAI ve rakibi Anthropic’in de gelecek yıl halka arz seçeneklerini değerlendirdiği ifade ediliyor.

Öte yandan, kısa süre önce çıkan bir medya haberinde SpaceX’in ikincil hisse satışıyla şirket değerlemesini 800 milyar dolara çıkaracağı iddia edilmiş ancak Elon Musk bu haberi gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle yalanlamıştı.

Bugüne kadar 1 trilyon doların üzerinde değerlemeyle tamamlanan tek halka arz ise Aralık 2019’da yaklaşık 1,7 trilyon dolar piyasa değeriyle borsaya açılan Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Saudi Aramco oldu.

Bloomberg News’un haberine göre SpaceX, halka arzdan elde edeceği geliri uzay tabanlı veri merkezlerinin geliştirilmesinde ve bu merkezler için gerekli çiplerin satın alınmasında kullanmayı planlıyor.