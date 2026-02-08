WSJ'nin haberine göre SpaceX, yatırımcılarına Mart 2027'de Ay'a inmeyi hedeflediğini ve buna bağlı olarak uzay tabanlı yapay zeka veri merkezleri için xAI'yi satın alarak yola devam edeceğini iletti. Aynı bildirimde Musk da Ay üssü kurulmasını desteklediğini açıkladı.

STARSHİP SÖZLEŞMESİ İMZALAMIŞTI

NASA, birkaç sene önce SpaceX ile Ay yörüngesindeki bir ajans gemisiyle buluşup astronotları toplayarak Amerikalı mürettebatını Ay yüzeyine taşıyabilecek bir Starship geliştirmek için sözleşmeye imza atmıştı.

Musk daha önce yaptığı açıklamalarda ise SpaceX'in doğrudan Mars'a yöneleceğini söylemişti. Şirket daha önce, 2026'nın sonlarında beş Starship'i Mars'a göndereceğini söylemişti.