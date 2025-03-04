Şirket, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugünkü uçuş testi denemesinden çekiliyoruz. Starship ekibi uçmak için bir sonraki en uygun fırsatı belirleyecek,” ifadelerini kullandı.

Starship, test uçuşu kapsamında uzayda süzülme denemesi yapacak ve dört sahte uyduyu taşıyacaktı. Fırlatma, Teksas’ın güney ucundan gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Ancak teknik aksaklıklar nedeniyle plan ertelendi.

SpaceX, sorunların hızlı bir şekilde giderilmesi halinde bugün (Salı) yeni bir fırlatma denemesinin yapılabileceğini duyurdu.

Ocak ayında gerçekleştirilen son Starship test uçuşu, Atlantik Okyanusu üzerinde bir patlamayla sonuçlanmıştı. Patlama sonrası alevler içindeki enkaz parçaları, Turks ve Caicos Adaları’nın üzerine saçılmıştı.

Starship, NASA tarafından bu 10 yılın sonlarında gerçekleştirilecek Ay’a astronot iniş misyonu için şimdiden rezerve edilmiş durumda.

SpaceX CEO’su Elon Musk, devasa roketleri Mars’a yerleşim amacıyla kullanmayı planlıyor.