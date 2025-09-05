Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör sorununu masaya yatırırken 4 aday ön plana çıktı.

Yabancı adaylarda ilk sırada yer alan isim Luciano Spalletti olurken deneyimli teknik adam yönetimden düşünmek için süre istedi.

TEKLİFİ REDDETTİ

TRT Spor'un haberine göre Luciano Spalletti, ailesiyle vakit geçirmek istediğini ve takım çalıştırmak istemediğini Fenerbahçe’ye iletti. Konunun yalnızca Fenerbahçe ile ilgili olmadığını, dinlenmeye ihtiyacı olduğunu da ekledi.

Sarı lacivertliler İtalyan hocanın kararını değiştiremezse Tedesco, Terzic ve İsmail Kartal arasında bir tercih yapmayı planlıyor.