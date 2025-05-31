Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 30 Mayıs 2025 tarihli kurul kararıyla daha önce alınan bazı geçici tedbirlerin süresini uzattı.
Kurul’un 18 Nisan 2025 tarihli ve 2025/24 sayılı bülteni ile duyurduğu 24/733 sayılı kararda belirtilen uygulamaların, 4 Temmuz 2025 seans sonuna kadar geçerli olmasına karar verildi.
Bu kapsamda:
Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanması,
Halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılması,
Kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak oranının esnetilerek uygulanması
şeklindeki uygulamalara devam edilecek.
Karar, piyasa istikrarının korunması ve yatırımcı güveninin sürdürülmesi amacıyla alındı.