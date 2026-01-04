Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenecek yürüyüş için birçok ilden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda kişi, sabahın erken saatlerinde "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" ve "Bu toprakta izin var" temasıyla gerçekleştirilecek anma etkinliğine katılmak üzere Soğanlı ile Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde buluştu.

Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Birinci Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen şehitleri anma programına hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye rağmen çok sayıda kişi katıldı.

Toplanma alanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kars Valisi Ziya Polat, AKP Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile çok sayıda siyasetçi ve bürokratlar bir araya geldi.

ERDOĞAN'I ÖVDÜ, İHA VE SİHA ÖRNEĞİ VERDİ

Düzenlenen törende konuşan Bakan Bak, "Zor şartlarda gerçekleştirilen bir harekat ve bu harekatta karşılaşılan doğa üstü güçler. Soğuk, buz, mermi gibi kar yağışı ve bütün bunlara göğüs geren bir millet, bir ordu. O yüzden bu heyecanı, bu azmi görmek gerekiyor" ifadelerini kullanırken şunları kaydetti:

"Yine Türkiye ordusuyla her zaman gittiği yerlerde destanlar yazan bir ordu.

Bu ülkenin her köşesinde destan yazan Türk ordusu var. İşte o nedenle bu ordumuzu da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde güçlendirmeye devam ediyoruz.

Altay Tankı'yla TCG Anadolu'yla, KAAN'la, İHA'larla, SİHA'larla ve teknoloji üreten milli teknoloji hamlesiyle büyüyen gelişen güçlü bir Türkiye var. Türkiye Yüzyılı'nda gençler var, güçlü Türk Ordusu var.

Biz de gençlerimize asla şehitlerimizi unutturmayacağız."

PROTOKOLDEN KAHKAHALAR YÜKSELDİ

Bakan Bak'ın konuşmasının son bölümünde ses tonunu artırdığı görülürken, konuşmasını tamamladığında protokolde gülüşmelerin olduğu ve Bakan Göktaş'ın kahkaha attığı görüldü.