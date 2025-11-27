Çinli spor giyim şirketi Anta Sports'un, Puma SE için potansiyel bir satın alma teklifi değerlendiren şirketler arasında yer aldığı aktarıldı.

Konuya yakın kaynakların Bloomberg'e verdikleri bilgilere göre Anta, bir danışmanla beraber olası bir teklif üzerinde çalışıyor ve sürece devam etmesi durumunda bir özel sermaye fonuyla ortaklık kurmayı değerlendirebilir.

Haberler sonrasında Puma hisseleri Frankfurt’ta yüzde 14’e varan yükselişle Eylül ayından bu yana en güçlü artışını gösterdi. Puma'nın hisseleri bugün öğlen seansında 13.11'de 2,10 seviyesinde bulunuyor.

Görüşmelerin henüz erken aşamada olduğu ve hangi şirketlerin resmi teklif vereceğinin belirsiz olduğu belirtiliyor. Puma’nın en büyük hissedarı olan Fransız milyarder Pinault ailesinin değerleme beklentilerinin ise sürecin önündeki en büyük engellerden biri olabileceği ifade edildi.

