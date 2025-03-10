Barcelona'nın Alman kalecisi Marc Andre Ter Stegen, eşi Daniela Jehle tarafından kişisel antrenörüyle aldatıldığını öğrendi. Tecrübeli futbolcu, kendisini fitness antrenörüyle aldatan iki çocuğunun annesi ile 8 yıllık evliliğini bitirdi.

İspanyol gazetesi El Periodico'dan Lorena Vazquez'in aktardığına göre Ter Stegen'in evinden ayrıldığı ve 2 aydır Barselona'daki bir otelde tek başına yaşadığı belirtildi.

ÖRNEKLERİ AKILLARA GETİRDİ

Futbol dünyasında yaşanan en bilindik aldatma senaryosu Maxi Lopez-Wanda Nara-Mauro İcardi üçlüsü arasında yaşanmıştı.

Yine Beşiktaş'a 2018 yılında transfer olan Sırp futbolcu Adem Ljajic, o dönemki sevgilisi Sofija Milosevic tarafından Sırbistan milli takımdan yakın arkadaşı Luka Jovic ile aldatıldığını öğrenince depresyona girmiş, kariyeri düşüşe geçmişti.

Atalanta'da yaşadığı parlak günlerin doruğunda eşi tarafından aldatıldığını öğrenen Josip Ilicic de bir sezon depresyon nedeniyle futbola ara vermiş ve kariyerinde düşüş yaşamıştı.